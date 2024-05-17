“الشؤون الإسلامية” تختتم ملتقى دعاة الوزارة في إندونيسيا

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اختتمت أمس فعاليات ملتقى دعاة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية إندونيسيا، الذي نفذته الوزارة ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في إندونيسيا خلال الفترة من 6 – 8 ذي القعدة 1445هـ الموافق من 14- 16 مايو 2024م في العاصمة الإندونيسية “جاكرتا”، بمشاركة 60 داعية.

وخلال حفل الختام ألقى الدكتور محمد نور إحسان كلمة الدعاة قدم من خلالها الشكر والتقدير لحكومة المملكة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدا أنهم استفادوا فوائد عظيمة من هذا الملتقى للقيام بهذا العمل الجليل، سائلاً الله التوفيق والسداد والنجاح.

عقب ذلك ألقى الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية إندونيسيا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي كلمة أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مايقدمانه من خدمة للإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية على اهتمامها ودعمها للمناشط المختلفة التي تقدمها الملحقية في جمهورية إندونيسيا طوال العام.

عقب ذلك ألقى وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي كلمة قدم من خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا الدعم المبارك للعمل الإسلامي ومن ذلك إقامة هذا الملتقى في جمهورية إندونيسيا، ولمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه ومساندة لإنجاح أعمال هذا الملتقى المبارك، مؤكدا للدعاة أنه يجب عليهم دعوة الناس إلى المنهج الصحيح وأنهم اليوم يحملون منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منهج المملكة العربية السعودية القائم على الكتاب والسنة.

وفي ختام الحفل، تم تسليم الهدايا والدروع التذكارية، والشهادات للمشاركين في أعمال الملتقى.