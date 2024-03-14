“الشؤون الإسلامية” تدشن برنامجي خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين بجمهورية ألبانيا

المناطق_واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، أمس، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ، في قاعة الاحتفالات بفندق تيرانا انترناشونال بالعاصمة الألبانية تيرانا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ورئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا الشيخ بويار سباهو، وعدد من السفراء والشخصيات الإسلامية البارزة، ‏حيث تبلغ كمية التمور (5) أطنان، وعدد المستفيدين من هذه البرامج قرابة (28) ألف مستفيد.

وخلال حفل التدشين أكد “السفير حفظي” حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الكريم والتخفيف على المحتاجين منهم، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تعد امتدادا للعطاءات المتواصلة التي تقدمها حكومة المملكة للمسلمين في مختلف دول العالم، وأن إقامة هذين البرنامجين في جمهورية ألبانيا، رافعاً اسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين لرعايتهم وعنايتهم للأشقاء في جمهورية ألبانيا.

من جانبه، أعرب رئيس المشيخة الإسلامية لدى ألبانيا الشيخ بويار سباهو عن شكره وامتنانه لقيادة المملكة على ما تقدمه من خيرات عديدة في شهر رمضان المبارك سواء إفطار الصائم أو توزيع التمور وغيره، وهي بمثابة تعزيز أواصر للأخوة الإسلامية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع من حكومة المملكة تهدف لخدمة المسلمين وتدعم المحتاج في جميع العالم، داعياً الله تعالى أن يجزى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على ما قدمت من مساعدات للشعب الألباني عامة وللمشيخة الإسلامية خاصة.