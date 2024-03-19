“الشؤون الإسلامية” تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالأرجنتين

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مقر المركز بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حسين العسيري، ونائب مدير المركز سلطان العرفج، ووكيل شؤون الأديان بوزارة الخارجية الأرجنتينية فارنسيسكو سانشيز، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية.

وأوضح العرفج أن عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 27 ألف مستفيد، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوزارة في الخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.