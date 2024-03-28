“الشؤون الإسلامية” تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في طاجيكستان

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم في مقر سفارة المملكة في العاصمة الطاجيكية “دوشانبي”، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور لمسلمي جمهورية طاجيكستان بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، ومفتي الجمهورية سعيد مكرم زاده, حيث تبلغ كمية التمور 5 أطنان، فيما يبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 20000 مسلم ومسلمة.

‏ ‌‎وعبر مفتي طاجيكستان عن شكره للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة, والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية على تنفيذ هذا البرنامج، والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلاً الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب لقيادة المملكة وشعبها.