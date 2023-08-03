“الشؤون الإسلامية” تدشن مشروع التقويم الدعوي للعام 1445هـ

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دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة في الرياض اليوم، مشروع التقويم الدعوي، الذي ينظم العمل الدعوي وفق الإستراتيجيات العامة ويواكب الأيام العالمية والموسمية ويتناول الموضوعات التي تهم المسلم في دينه ودنياه على مدى عام هجري كامل.

ويستهدف المشروع أكثر من 15 مليونًا من الحاضرين للأنشطة والمشاهدين والمستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وسائحين؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ويقوم مشروع التقويم الدعوي الذي تنفذه الوزارة عبر فروعها بمختلف مناطق المملكة على تنظيم الأعمال الدعوية في إدارات ومراكز الدعوة، وتحسين أداء المؤسسات الدعوية، وتحقيق الشمولية في برامج وموضوعات المراكز الدعوية، كما سينفذ البرنامج في مساجد وجوامع المملكة عبر كلمات ومحاضرات وندوات ودروس وأيام علمية تهدف بمجملها لتحقيق رسالة الوزارة.

يذكر أن عدد المناشط المنفذة في العام الماضي 1444هـ في مشروع التقويم الدعوي بلغت أكثر من 586 ألف منشط عبر فروع الوزارة وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد.