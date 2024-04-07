“الشؤون الإسلامية” ترسي مشاريع صيانة ونظافة وتشغيل 1993 مسجدًا وجامعًا في عددٍ من مناطق المملكة

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أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال شهر رمضان المبارك، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (1993) مسجدًا وجامعًا في عددٍ من مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت (149.506.147.68) مليون ريال، شملت (360) في الرياض، و(117) في المدينة المنورة، و(600) في القصيم، و(172) في نجران، و(252) في الباحة، و(417) في تبوك، و(75) في جازان، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات التي أعدتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه جاري العمل بتوجيهات ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على استكمال بقية المراحل لتشمل كافة مساجد وجوامع المملكة.

ويأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها.