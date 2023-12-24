“الشؤون الإسلامية” تستعرض تاريخ غزوات الرسول لزوار معرض “جسور”

المناطق _ واس

استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعضاً من سرايا وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلومات عن كل سرية وغزوة, لزوار معرض “جسور”, الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، ويقام حالياً بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

واطّلع الزوار على عددٍ من الغزوات التي شارك بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلومات عن كل غزوة مثل: غزوة الأبواء، وسفوان، وأحد، وفتح مكة، بالإضافة لمجموعة أخرى من الغزوات.

واستمتع الزوار بمشاهدة المصور الجغرافي الإلكتروني لسرايا وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم في أماكن ومناطق مختلفة من الجزيرة العربية، مرفقة بباركود وبالترتيب الزمني لكل سرية.

الجدير بالذكر أن معرض “جسور” يهدف لإبراز ما تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، ومناصرتها لقضاياهم، ولاطلاع الزوار بمختلف الشرائح على الجهود العظيمة التي تقوم بها في خدمة القرآن الكريم، وخدمة ضيوف الرحمن.