“الشؤون الإسلامية” تستقبل أكثر من 650 حاجاً عبر منفذ جسر الملك فهد

المناطق_واس

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المنطقة الشرقية، أكثر من 650 حاجًا وحاجة من ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جسر الملك فهد منذ بدء موسم الحج هذا العام 1445 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحجاج بأحكام المناسك، إضافة إلى توزيع باركود لتحميله على الأجهزة الذكية، من بينها تطبيق “رُشد”، الذي يتضمن أبرز الخدمات التي تعينهم على أداء فريضتهم.

كما نظمت الوزارة 64 درسًا في جامع جسر الملك فهد، إضافةً إلى الإجابة على استفسارات وأسئلة الحجاج عن طريق خدمة “إجابة سائل” الذي ينفذها الدعاة منذ بدء دخولهم وحتى أمس الخميس.

يُذكر أن الفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يشرف خلال موسم الحج على أربعة منافذ برية بالإضافة إلى جسر الملك فهد، لضمان توفير بيئة ملائمة للحجاج، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ببذل كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة .