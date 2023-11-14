“الشؤون الإسلامية” تستقبل أكثر من 7000 زائر لمعرض “جسور” خلال خمسة أيام

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استقبل معرض “جسور” الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العاصمة الألبانية تيرانيا، أكثر من 7000 زائر منذ انطلاقه يوم الخميس الماضي.

وشاهد الزوار في المعرض عدد من المخطوطات العلمية النادرة التي تقدمها مكتبة مكة المكرمة، وتتضمن نسختين من المصحف الشريف تم كتابتهما عامي 1270هـ و 1253هـ، إضافةً لكتب منها: كتاب “الأذكار” الذي يعود لعام 786هـ، و “رقم الحلل في تاريخ الدول” الذي يعود لعام 776هـ، وكتاب “مفتاح العلوم” المكتوب عام 626هـ، و “اللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية” للشافعي الذي يعود لعام 1109هـ، و “إرشادات الغاوي إلى مسالك الحاوي”، الذي يعود لعام 837هـ، و “شرح بديعية ابن حجة الحموي” الذي يعود لعام 1152هـ، و “التوشيح على الجامع الصحيح” الذي يعود لعام 911هـ، و “الفتح المبين بشرح الأربعين” الذي يعود لعام 974هـ، و “رسالة في معرفة الظاءات القائمة والساقطة” الذي يعود لعام 827هـ، و “شرح الورقات” الذي يعود لعام 874هـ.

واطلع الزوار على عرضاً لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وأهدافها ولوائحها الإجرائية، إلى جانب التعرف على هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوزيع التمور في جميع أنحاء العالم، والعديد من الأركان المختلفة مثل القهوة السعودية، والخط العربي.