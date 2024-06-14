“الشؤون الإسلامية” تستقبل ألف حاج من ذوي الجرحى والمصابين من قطاع غزة

المناطق_واس

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم (1000) حاج؛ الذين صدرت التوجيهات الكريمة لاستضافتهم تحت “مبادرة استضافة حجاج ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة” لأداء مناسك الحج لهذا العام بشكل استثنائياً.

وبلغ عدد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من دولة فلسطين ألفي حاج، لموسم حج هذا العام، حيث أكملت وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على البرنامج استعداداها المبكر ومنذ وقت سابق، بتسخير كافة الإمكانات عبر عدد من اللجان التي عملت على تجهيز وإعداد جميع الخدمات، لتوفير أفضل أرقى الخدمات المقدمة لضيوف خادم الحرمين الشريفين.

من جانبهم عبّر عدداً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي الشهداء والمصابين من أهالي قطاع غزة عن خالص شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام، عادين هذه الاستضافة امتداد لدعم المملكة العربية السعودية، وحرصها الدائم على نصرت الشعب الفلسطيني، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات.

وقدموا الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيصالها رسالة البرنامج من خلال بذل كافة الجهود والسبل في تأدية ضيوف البرنامج مناسكهم بكل يسر وسهولة حتى ينعمون بالراحة والاطمئنان خلال إقامتهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، داعين الله – عز وجلّ – أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم الإسلام والمسلمين.

وعلى صعيد متصل؛ أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن كل ما يقدم من خدمات وتسهيلات لضيوف خادم الحرمين الشريفين ضمن مبادرته الكريمة لاستضافة 1000 حاج من ذوي الجرحى والمصابين من قطاع غزة استثنائياً تأتي بتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص كل الحرص على تسهيل كافة الإجراءات في سبيل أداء حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلاً الله أن يتقبل منهم حجهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة.