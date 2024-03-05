“الشؤون الإسلامية” تشارك بمؤتمر ليب 2024 وتستعرض أبرز تطبيقاتها ومنتجاتها الرقمية

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تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر “ليب” الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرون تحت شعار “آفاق جديدة” في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م.

وتستعرض الوزارة عبر جناحها الأفلام الوثائقية والتطبيقات والبرامج الذكية كتطبيق “تعليم مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي” ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والتطبيقات، وتطبيق “رشد”، وكذلك تطبيق “الاستشهاد الصحيح”، كما يقدم الجناح تقنية الواقع الافتراضي “VR” للمسجد النبوي، التي تهدف إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، وأهم المعالم داخله، وعرض لشاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية الرقمية التفاعلية، التي وضعت لزوار المعرض للاستفادة من العلوم الشرعية بأحدث الأساليب التقنية، وموقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات المصاحف وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، وعرض مراحل طباعة القرآن الكريم، وعرض لنظام الاستضافة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على المشاركة في مختلف المعارض والمؤتمرات؛ للتعريف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر المنهج الوسطي المعتدل وخدمة القرآن الكريم، إلى جانب الجهود التي تبذلها الوزارة للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.