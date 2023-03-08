“الشؤون الإسلامية” تضع خطة الأعمال التطوعية لاستقبال شهر رمضان

المناطق_مكة

أعدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة العمل التطوعي، الخطة الموسمية للأعمال التطوعية لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك من خلال أقسام العمل التطوعي بفروع الوزارة في مناطق المملكة، مستهدفة تهيئة وتنظيف أكثر من 6600 مسجد وجامع، بمشاركة ما يقارب 60 ألف متطوع .

وتشمل الخطة تهيأت وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين، وكذلك تنظيم الدخول والخروج لصلاتي التراويح والقيام، والمشاركة في توزيع وجبات الإفطار للصائمين في المساجد المعتمدة والموافق عليها من قبل الوزارة، وتحت إشراف مباشر من إمام المسجد.

وتأتي هذه الخطة ضمن الأعمال والبرامج التطوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتهيئة بيوت الله لمرتاديها وتنظيفها.