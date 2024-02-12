“الشؤون الإسلامية” تطرح فُرصًا تطوعية بمحافظة عفيف

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أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، عدداً من الفرص التطوعية للجنسين عبر منصة العمل التطوعي بمسمى (مصمم/ـة منشورات ــ قسم إعلامي ــ تطوع مهاري) تستهدف (10) متطوعين وتستمر لمدة (31) يومًا من 29 فبراير وحتى 30 مارس 2024م.

وتهدف الفرص إلى تصميم منشورات دعوية وإرشادية لنشاط إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بعفيف، وعمل تصاميم صور وفيديوهات وجداول دعوية وإرشادية وتوثيق المناسبات الدينية والوطنية التي تقام في المحافظة.

وتستهدف المبادرة المتطوعين والمتطوعات من عمر (26) سنة فأعلى، بمعدل (8) ساعات كل ثلاثة أيام على خمس فترات، وذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة للعناية والاهتمام بالدعوة والإرشاد، والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم.