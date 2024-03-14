“الشؤون الإسلامية” تطلق أكثر من ٨٠٠ منشط دعوي بجازان في الشهر الفضيل

المناطق_جازان

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ٨٢٠ منشطاً دعوياً خلال شهر رمضان لهذا العام ١٤٤٥ هـ ، ما بين دروس علمية ومحاضرات دعوية وكلمات وندوات، توضح فضائل الصيام والقيام والأعمال التي ينبغي على المسلم القيام بها.

وتهدف المناشط الدعوية إلى تذكير الناس بأهمية الشهر الفضيل ومافيها من ممارسات شرعية ودينية، وكذلك الدعوة إلى استغلال مواسم الطاعات وتعديل السلوك إلى الأفضل فشهر رمضان فرصة للتغيير.

من جهته، أكد مدير عام فرع الوزارة في جازان أسامة بن زيد مدخلي، أن الأعمال في شهر رمضان تكون مضاعفة أجراً وثواباً وهذه المناشط تبين الأعمال التي ينبغي القيام بها لتكون رفعة للمسلم، مضيفاً أنه ستكون هناك مناشط أخرى تقام في شهر رمضان الحالي تهتم بسلوكيات المسلم في رمضان.