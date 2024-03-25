“الشؤون الإسلامية” تطلق فرص تطوعية نسائية للعناية بمساجد العمارية بالرياض

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، أمس، فرصة تطوعية نسائية عبر منصة العمل التطوعي، تهدف إلى العناية بالجوامع والمساجد في العمارية من حيث النظافة والتبخير وترتيب المصاحف، وذلك بمعدل 10 ساعات يومياً حتى يوم الخميس القادم.

وتستهدف هذه الفرصة التطوعية النساء، وذلك في إطار المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لمشاركة المرأة في العناية والاهتمام ببيوت الله، وحث الأوساط النسائية على المبادرة بالأعمال التطوعية لاسيما في هذا الشهر الفضيل.