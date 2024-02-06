“الشؤون الإسلامية” تطلق مبادرة لجمع المصاحف القديمة وإعادة الاستفادة منها

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، أمس الأول، عددًا من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تستمر لمدة أربع أيام، وتهدف إلى جمع المصاحف القديمة من المساجد والجوامع بمدينة الرياض وإعادة الاستفادة منها، بالتعاون مع مركز العناية بالمصاحف المستعملة.

وتستهدف المبادرة المتطوعين والمتطوعات من عمر 18 سنة فأعلى، بمعدل 8 ساعات يوميًا، وذلك في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بجميع الخدمات.