“الشؤون الإسلامية” تطلق 247 فرصة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، 247 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، تزامناً مع بدء موسم الحج لعام ١٤٤٥هـ، الذي تتيح المشاركة لـ 4.930 متطوعاً ومتطوعة، شملت سقيا الماء الذي بلغ عدد العبوات إلى (235.117) عبوة سيتم توزيعها في 3850 مسجداً، بالإضافة إلى توزيع المظلات لمواجهة حرارة الشمس، وتقديم البرامج الدعوية، وتوزيع الكتيبات وتقديم الوجبات الغذائية للحجاج.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنمية ثقافة العمل التطوعي وفق رؤى مستدامة لتعزيز الشراكة المجتمعية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.