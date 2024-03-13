“الشؤون الإسلامية” تعلن جاهزيّة المواقيت ومرافقها لاستقبال المُعتمرين

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أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، اكتمال استعدادات الوزارة من خلال تجهيز المواقيت بمرافقها المختلفة بما في ذلك أماكن الوضوء والمصليات ومناطق الاستراحة، لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة، كما تستنفر الوزارة كافة طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في كل ما أسند إليها من مسؤوليات ومهام.

وأكد الفرع على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان راحة المعتمرين وتوفير أفضل الخدمات لهم، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية حركة المعتمرين وتوفير تجربة مميزة لهم، كما تم تكليف عدد من الدعاة بالمواقيت للقيام بعمل التوعية الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار جهود فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمكة المكرمة لتقديم أعلى مستويات الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن، وذلك لتوفير بيئة مريحة وملائمة للمصلين وتيسير أداءهم للشعائر الدينية بكل يسر.