الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة براتب 6000 ريال.. وتكشف التخصصات المطلوبة والشروط وموعد التقديم

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أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لـوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية براتب شهري للجامعي 6000 ريال والثانوي 4500 ريال أو على نظام المكافآت.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- إمام.

2- مؤذن.

وحول تفاصيل الوظائف:

– راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.

– راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.

– أو على نظام المكافآت.

وعن المؤهلات المطلوبة:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

4- لا يقل العمل عن 18 سنة.

5- لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

6- لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

وأوضحت أن التقديم يبدأ التقديم غداً الأربعاء بتاريخ 1444/04/01هـ الموافق 2022/10/26م ولمدة شهر كامل.