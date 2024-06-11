الشؤون الإسلامية تقدم تطبيق تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات لتعليم مناسك الحج والعمرة لخدمة الحجاج

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ضمن جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تطبيق تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات لتعليم مناسك الحج والعمرة، في الوقت الذي تتوافد فيه أفواج ضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء مناسك الحج، الذي يهدف إلى تدريب المستخدمين على كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بشكل صحيح ، وتقليل الأخطاء الشائعة التي يرتكبونها في الحج إلى أقصى حد ممكن باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد، وتقنية الواقع الافتراضي، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات للحجاج.

ويقدم التطبيق جولات افتراضية تحاكي الواقع في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة مثل منى، وعرفة، ومزدلفة، مما يوفر بيئة تعليمية تحاكي الواقع الجغرافي والزمني لأداء هذه الشعائر، كما يسهم في تسهيل العقبات التي قد يواجهها الحجاج والمعتمرون، وتتوفر إصدارات متنوعة من التطبيق لتلبية احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات.

يشار إلى أن تطبيق تعليم الحج والعمرة عبر تقنية الواقع الافتراضي متعدد اللغات والبيئات، حصد عددًا من الجوائز الوطنية والإقليمية بسبب إسهامه في توفير بيئة افتراضية تحاكي الواقع الجغرافي والترتيب الزمني لمناسك الحج والعمرة، وتذليل العقبات التي قد تعترض الحاج والمعتمر.