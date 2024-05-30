“الشؤون الإسلامية” تقدم خدماته للمستفيدين من خلال تطبيق “رشد”

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تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماتها المتعددة والمتنوعة للحجاج والمعتمرين مع بدء موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ، التي من ضمنها تطبيق “رشد” الإلكتروني، حيث يجمع الخدمات الإلكترونية للوزارة الموجهة لجميع المستفيدين من خدماتها داخل المملكة وخارجها عبر الأجهزة الذكية، حيث يمكن تحميله عبر متجري (آبل، اندر ويد)، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة مواكبة للتحول الرقمي، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويستعرض التطبيق أبرز خدمات الوزارة الإلكترونية، حيث يشمل خدمة مصحف الويب الإلكتروني، التي تحتوي على أحدث نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم، وكذلك توفير نتاج المجمع العلمي بين يدي مستخدمي التطبيق، بما في ذلك الروايات والترجمات والتفاسير.

كما يستعرض التطبيق خدمة مواقيت الصلاة وتشمل أوقات الصلاة لجميع مناطق المملكة وفقاً لتقويم أم القرى، وخدمة اتجاه القبلة وتغطي جميع مناطق المملكة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وخدمة تواصل مع الوزارة.

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق رشد إمكانية الوصول لعدد من التطبيقات التي تخدم المسلمين في العالم وهي تطبيق الاستشهاد الصحيح الذي يُعنى بضبط كتابة نصوص الوحيين من خلال قواعد بيانات موثوقة، والبحث في نصوص القرآن الكريم أو أحاديث الصحيحين وتسهيل استخدام النتيجة أو مشاركتها وإمكانية إدراج ترجمة الآية أو تفسيرها، وكذلك تطبيق الحج الافتراضي ثلاثي الأبعاد بعدد من اللغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو حيث يهدف تطبيق مشروع التعليم الافتراضي، ثلاثي الأبعاد، متعدد اللغات والبيئات، للحج والعمرة، إلى تدريب المستخدمين على كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بشكل صحيح، وتقليل الأخطاء الشائعة التي يرتكبونها في الحج إلى أقصى حد ممكن.

يذكر أن تطبيق “رشد” يأتي امتداداً لما تقوم به الوزارة من أعمال تُسهم في خدمة الدعوة إلى الله، وتخدم بيوت الله سبحانه وتعالى، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، التي تجسّد عناية واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن.