“الشؤون الإسلامية” تقيم الحفل السنوي لتكريم المشاركين في أعمال الوزارة خلال شهر رمضان

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رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم في فندق “النارسيس” بمدينة الرياض، الحفل السنوي الذي تنظمه الوزارة لتكريم المشاركين في أعمالها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، بحضور عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء هيئات الإعلام وتحرير الصحف والقنوات الفضائية، وعدد من مسؤولي القطاعات غير الربحية ووكلاء ومسؤولي الوزارة .

وقدم خلال الحفل عرض مرئي عن أبرز الأعمال والجهود التي قدمتها الشؤون الإسلامية في تنفيذ هذه البرامج خلال شهر رمضان لعام 1444هــ، والتي استفاد منها أكثر من 35 مليون مستفيد في داخل المملكة وفي أكثر من 60 دولة حول العالم .

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كلمة له، أن المملكة في ظلّ قيادتها الحكيمة تسعى لتلمس احتياجات المسلمين والأقليات المسلمة في العالم قياماً بواجب الأخوة الإسلامية وعوناً لهم في النوائب، مبيناً أن هذه البرامج التي نفذتها الوزارة واحدة من ميادين البذل والعطاء وخير شاهد على هذه العناية بالمسلمين في أنحاء العالم بما يحقق رسالة المملكة وهي رسالة السلام والخير للعالم، مشيداً بسفارات خادم الحرمين الشريفين على جهودهم الحثيثة في متابعة وتسهيل تنفيذ هذه البرامج.

من جهته أشاد باخرمة بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين وجهودها خلال شهر رمضان في داخل المملكة وخارجها بدعم المسلمين والإسلام .

بعدها كرم معالي الدكتور آل الشيخ المشاركين بالبرامج والجهات المتعاونة ورؤساء الهيئات وتحرير الصحف الذين أسهموا في إنجاح البرامج .