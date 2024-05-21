“الشؤون الإسلامية” تقيم دورة علمية في جزر المالديف

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الهند، الدورة العلمية التأصيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة بجمهورية المالديف، بحضور وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، والملحق الديني بسفارة المملكة في الهند بدر بن ناصر العنزي.

وتشتمل الدورة ــ التي تقام في العاصمة المالديفية “ماليه” ــ على شرح كتاب (الأصول الستة للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين).

وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في الخارج؛ لتقديم العلم الشرعي وفق منهج الكتاب والسنة، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.