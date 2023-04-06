“الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار في بنغلادش والصومال وتسلم 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين الشريفين للجمعيات الإسلامية بالهند

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع سفارة المملكة في الصومال، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لتفطير الصائمين في جمهورية الصومال الفيدرالية، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد صالح المولد، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالصومال محمد حاج إبراهيم علي، وعدد من المسؤولين.

كما أقامت الوزارة، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية بنغلادش، مأدبة إفطار للصائمين، من خريجي الجامعات السعودية، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لخدمة الإسلام والمسلمين وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

من جهة أخرى، سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 92 ألف نسخة من المصحف الشريف هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى جمهورية الهند، وذلك بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في الهند بدر بن ناصر البجيدي، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن يتيم العنزي، وأمير جمعية أهل الحديث المركزية بالهند أصغر علي إمام، وعدد من رؤساء الجمعيات والشخصيات الإسلامية والدعاة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالعناية بكتاب الله طباعة ونشراً وتعليماً.