“الشؤون الإسلامية” تقيم مأدبة إفطار للصائمين بمسجد الملك فهد في البوسنة والهرسك

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، مأدبة إفطار للصائمين في مسجد الملك فهد الذي يعد أكبر مسجد في العاصمة البوسنية سراييفو، وأحد أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان، وذلك ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة، وقد استفاد من المأدبة قرابة (1000) صائم من الرجال والنساء.

كما تم وضع ركن خاص بالقهوة السعودية يتيح للصائمين تجربتها والتعرف عليها، باعتبارها منتجاً ثقافياً مميزاً للمملكة العربية السعودية، ومن مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بعاداتها الفريدة.

وعبَّر المستفيدين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مشيدين بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والاهتمام بشؤونهم، سائلين المولى -عز وجل- أن الأجر والثواب لقيادتها وشعبها.

يذكر أن برنامج التفطير في البوسنة والهرسك يستهدف قرابة (30) ألف صائم طيلة أيام شهر رمضان المبارك، عبر توزيع وجبات الإفطار وإقامة الموائد الرمضانية، فضلًا عن توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمشاركة الشعب البوسني فرحة الإفطار.