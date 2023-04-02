“الشؤون الإسلامية” تقيم مائدة إفطار رمضاني في العاصمة الإندونيسية جاكرتا

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مائدة إفطار رمضاني في معهد دار النجاح بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، بحضور الملحق الديني في سفارة المملكة بجاكرتا أحمد بن عيسى الحازمي، ورئيس المعهد الدكتور كياهي الحاج صفوان مناف بن عبد المناف، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة في جمهورية إندونيسيا.

حضر المائدة أكثر من 6000 طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس في المعهد، والذين رفعوا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يبذلانه من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم وتلبيتها، وخاصة في هذا الشهر المبارك.