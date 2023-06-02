“الشؤون الإسلامية” تكثف نشاطها التوعوي والإرشادي بمطار الملك عبدالعزيز

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قامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوزيع أكثر من 20 ألف مطبوعة علمية في أحكام المناسك بلغات عالمية،عبر المكاتب والكونترات الخاصة بها في صالة استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها في سبيل راحة ضيوف الرحمن.

وكلفت الوزارة ممثلة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد في جدة مايقارب (104) موظفات من مشرفات ومراقبات وحارسات أمن وداعيات للمشاركة في تسهيل خدمات الحجاج والمعتمرين وتوزيع الكتب والمطويات الإرشادية بكل اللغات، إلى جانب تقديم الخدمات التوعوية لهم.

و أبدى عدد من ضيوف الرحمن من جمهوريتي باكستان وبنجلاديش الذين قدموا لآداء مناسك الحج أمس عن سعادتهم وتقديرهم للخدمات التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن الواصلين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.