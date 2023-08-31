“الشؤون الإسلامية” تمكّن طلاب مدارس التعليم العام من زيارة مقر التصفيات النهائية بالمسجد الحرام

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مكّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد طلاب مدارس التعليم العام بمكة المكرمة، من زيارة مقر انعقاد التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43، والتي تقام في رحاب المسجد الحرام؛ بهدف اطلاع الناشئة على جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم وتحفيز حفظته من خلال الالتقاء بإخوانهم من أبناء الأمة الإسلامية، وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله الكريم في أرجاء الحرم المكي الشريف في هذه المسابقة العالمية.

وتقوم الوزارة ممثلة برؤساء اللجان العاملة في أمانة المسابقة بتقديم شرح وافي لمديري المدارس، وأعضاء هيئات التدريس، والمشرفين، والطلاب، على النشاطات الثقافية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمتسابقين, واطلاعهم على معلومات المسابقة ونشأتها وتطور منظومتها، إلى جانب الخدمات المقدمة للمتسابقين من تطبيق التحكيم الإلكتروني بأعلى المعايير، وزيادة أعداد المشاركين ورفع قيمة الجوائز وغيرها, كما التقوا خلال الزيارة بأعضاء لجنة التحكيم الذين أوصوا الطلاب بمداومة كتاب الله الكريم في السر والعلن، وأن يربى النشء والشباب على الوسطية والاعتدال.

من جهته أكّد مدير مدرسة ثانوية الفراء ومتوسطة الليث بن خالد لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة وليد الحربي، أن مشاعر الطلاب لا توصف وهم يدخلون إلى المسجد الحرام ويشاهدون إخوانهم المتنافسين، الأمر الذي يسهم في غرس حب القرآن الكريم في نفوس الطلاب وعلى العمل بما فيه وأن يتحلى بآدابه والوسطية والاعتدال.

وفي ختام الزيارة قدمت وزارة الشؤون الإسلامية الهدايا للطلاب الذين زاروا مقر التصفيات والتقطوا الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة الدولية قد اختتمت صباح اليوم وذلك بالاستماع إلى تلاوات (111) متسابقًا من الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 166 متسابقًا دخلوا التصفيات الأولية، يمثلون 117 دولة من مختلف دول العالم, حيث يقام الحفل الختامي للمسابقة -بمشيئة الله تعالى- يوم الأربعاء المقبل 21 صفر لعام 1445هـ في رحاب المسجد الحرام وتكريم الفائزين في أفرع المسابقة الخمسة بجوائز نقدية تصل إلى 4.000.000 ريال.