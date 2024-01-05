الشؤون الإسلامية تنظم برنامجاً دعوياً بالتزامن مع مهرجان الحمضيات بالحريق

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض, برنامجاً دعوياً بالتزامن مع مهرجان الحمضيات الثامن بمحافظة الحريق تحت عنوان “وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها” لمدة 10 أيام يشتمل على محاضرات وكلمات يقدمها عدد من الدعاة والمشايخ بمقر المهرجان والدوائر الحكومية والجوامع والمساجد بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

ووفرت الوزارة شاشة إلكترونية يطّلع من خلالها الزوار على الكتب الإلكترونية والشرائح الإرشادية والتطبيقات الإلكترونية للوزارة والتي تضم أكثر من 1000 مادة علمية بأكثر من 50 لغة، وبمحتوى يتناول العقيدة الإسلامية السمحة والعبادات والثقافة الإسلامية التي تعبر عن وسطية الإسلام وسماحته.

من جهته، أشاد محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا خلال افتتاح المهرجان بجهود الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين وبيوت الله وحرصها على مثل هذه المشاركات التي تقدم التجربة الثريه من خلالها للزوار، مشيداً بما تقدم الوزارة خلال المهرجان من خدمات إلكترونية دعوية وإرشادية.