الشؤون الإسلامية تنظم حفل يوم التطوع السعودي والعالمي بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي “عطاء وطن”

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة العمل التطوعي ، اليوم ، حفل يوم التطوع السعودي والعالمي، وذلك تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي (عطاء وطن) الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام، برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومشاركة وحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية عواد العنزي أن المملكة بحمد الله هي رائدة العمل الخيري والتطوعي، مشيرا إلى أن حكومة المملكة كان من أهدافها الاهتمام بالتطوع ودعم القطاع غير الربحي ولما فيه من تعزيز قيم الانتماء الوطني، واستشعار المسؤولية الاجتماعية، وتنمية قدرات المتطوعين والمسؤولين.

فيما بين مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة صالح الخزيم أن الوزارة قدمت أعمالًا تطوعية مختلفة منها : المساهمة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال تنفيذ مبادرتي ” خدمة الحجاج “و” تهيئة المساجد التاريخية”، والمساهمة في برنامج تنمية القدرات البشرية، والمساهمة في مبادرة ” السعودية الخضراء “.

وخلال الحفل كُرم رؤساء فرق التطوع والبالغ عددهم 13 شخصًا نظير إسهاماتهم في إنجاح الأعمال التطوعية والتميز في أعمالهم خلال الأعوام السابقة، كما صاحب الحفل ورشة عمل لرؤساء أقسام فرق التطوع تم خلالها بحث سبل تطوير العمل التطوعي عبر فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.