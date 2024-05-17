الشؤون الإسلامية تنظم ندوة بعنوان “وحدة الأمة” بإندونيسيا

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية إندونيسيا اليوم ندوةً علمية تحت عنوان “وحدة الأمة” بجامع الجبار بمدينة باندونق بجمهورية إندونيسيا، شارك فيها وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي بن يحي حدادي، والدكتور محمد بن فهد الفريح، بحضور محافظ ورئيس مجلس إدارة المسجد رضوان كامل، وعدد كبير من طلبة العلم.

وتناولت الندوة عدة محاور تشمل أهمية الاجتماع والابتعاد عن الفرقة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والابتعاد عن الفتن والحذر من الجماعات المتطرفة، والحذر من الشرك وأنواعه والبدع والخرافات، والتمسك بدين الله واتباع سنة رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- والسلف الصالح، وبيان فضل طاعة الله وإخلاص العبادة له.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة عبر ملحقياتها خارج المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.