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الشؤون الإسلامية تنهي تجهيز 607 جوامع ومصليات لإقامة صلاة عيد الأضحى في حائل

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 25 يونيو 2023 - 4:59 مساءً

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أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، تهيئة وتجهيز (607) مصليات وجوامع في المنطقة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، كما تم تهيئة الأماكن المخصصة لمصليات النساء.

 

وأوضح مدير عام الفرع محمد بن عبدالحميد السميري، أنه تم تهيئة (212) جامعًا ومصلى في مدينة حائل، و(395) جامعًا ومصلى في مختلف محافظات المنطقة، مبينًا أن المراقبين والعاملين وأقسام الصيانة والنظافة لدى الفرع كُلِّفوا بمتابعة جاهزية المصليات والجوامع من فرش ومكبرات الصوت وخدمات المياه لتهيئتها لصلاة عيد الأضحى المبارك.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 25 يونيو 2023 - 4:59 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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