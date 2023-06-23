“الشؤون الإسلامية” تواصلُ برامجَها الدعوية للحجاج في مصليات فنادق المنطقة المركزية

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- جهودها الدعوية في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن بمنطقة الحرم المكي، التي تتمثل في إقامة سلسلة من الدروس اليومية والكلمات الوعظية،وتقام في مصليات الفنادق الواقعة بالقرب من المسجد الحرام, بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء،وتستمر البرامج حتى نهاية موسم الحج هذا العام 1444هـ.

وبلغ عدد الخدمات الدعوية والإرشادية التي قدمتها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بالمنطقة المركزية منذ بدء وصول الحجاج إلى مكة المكرمة (٢٫٩٣٧٫٩٢٠) خدمةً دعويةً وإرشاديةً، تمثلت في تقديم (٢٣٥٥) كلمةً وعظيةً ودرساً علمياً ومحاضرةً، إلى جانب الرد على استفسارات الحجاج المتعلقة بمناسك الحج والعمرة بلغات عالمية،إضافة إلى ذلك بث (٢٫٩٣٥٫٥٦٥) رسالةً توعويةً بلغات عالمية من خلال الشاشات الإلكترونية التي تم تشغيلها في مصليات الفنادق المحيطة بمنطقة الحرم المكي،كما تم تحميل أكثر من (٣٠٠٠٠) مادة إلكترونية دعوية من خلال المكتبة الإلكترونية التي تتيح تصفح الكتب الإلكترونية بالعديد من اللغات،وكذلك تفعيل خدمة الاتصال المرئي للرد على أسئلة الحجاج عن بعد من خلال استخدام التقنية الحديثة.

وتواصل الوزارة تقديم خدماتها على مدار الساعة بمشاركة مئات الدعاة والمترجمين،تماشياً مع رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة.