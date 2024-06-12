الشؤون الإسلامية تواصل استقبالها لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من 83 دولة

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال الحجاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، حيث بلغ عدد الواصلين إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة اليوم، (129) حاجًا وحاجة, ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 1299 حاجًا وحاجة من 83 دولة من مختلف قارات العالم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة ليؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.

وتستكمل الوزارة استقبال باقي وفود ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج خلال الأيام القادمة والبالغ عددهم (3322) حاجًا وحاجة من 88 دولة من مختلف قارات العالم الذين صدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم في حج هذا العام.

وبهذه المناسبة رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم من أداء فريضة الحج هذا العام, كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على توفيرها كل سبل الراحة حتى يؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة, سائلين المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين.