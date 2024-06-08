“الشؤون الإسلامية” تواصل استقبال 460 حاجاً من 47 دولة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، استقبال المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم باستضافة 2322 حاجاً وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذين وصلوا إلى مقر استضافتهم في مكة المكرمة اليوم، 460 حاجاً وحاجة من 47 دولة حول العالم؛ ليصل إجمالي ما تم استقبالهم حتى الآن 494 حاجاً وحاجة من 51 دولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدمتها الوزارة للضيوف كي يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة.

وتهدف الوزارة إلى تقديم صورة جلية للوعي الإسلامي الوسطي المعتدل لهذه البلاد المباركة وقادتها، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة، وبيان جهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وبذل كل ما من شأنه تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة لأعداد كبيرة من المسلمين المؤثرين في مجتمعاتهم.