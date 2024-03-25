“الشؤون الإسلامية” تواصل توزيع هدية خادم الحرمين من التمور في الهند

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور , في العاصمة الهنديه دلهي ، حيث تم توزيع 5 أطنان على عدد من المراكز والجمعيات الإسلامية، وعلى المسلمين من الفقراء والمحتاجين في مختلف المناطق والأحياء التي يقنطها المسلمون .

وعبّر المستفيدون عن شكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة والهدية الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وعلى اهتمامه بالجاليات الإسلامية في الهند ومختلف أنحاء العالم، عن طريق توزيع التمور وإقامة مشاريع خيرية متنوعة في هذا الشهر الفضيل والتي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين .