الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 2,540 نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين عبر منفذ سلوى

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وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، حتى اليوم، أكثر من 2,540 نسخة من المصحف الشريف؛ هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى ديارهم، عبر منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر الشقيقة.

وأكد الفرع استمراره في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله” عبر منافذ المنطقة الشرقية مع دول الخليج الشقيقة؛ ضمن خطة الوزارة لتوزيع أكثر من 41,740 نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية .

وأعرب عدد من ضيوف الرحمن المغادرين عن شكرهم العميق وثنائهم على ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام وما قدمته لهم من تسهيلات وخدمات وكرم الوفادة والتوديع بأثمن الهدايا.