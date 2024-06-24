“الشؤون الإسلامية” توزع 60 ألف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين في منافذ الحجاج بالمدينة المنورة خلال يومين

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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بمحافظة ينبع.

وبلغ عدد النسخ الموزعة خلال اليومين الماضيين ٦٠ ألف نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بعدة لغات عالمية وبمختلف الأحجام.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة فرع الوزارة بالمدينة لتوزيع أكثر من 900 ألف نسخة من المصحف الشريف عبر المنافذ الجوية للمنطقة.