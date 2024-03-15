الشؤون الإسلامية تُدشن برنامج توزيع هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة في باكستان

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان برنامج توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من التمور الفاخرة في جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى التدشين بمقر سفارة المملكة في إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي والملحق الديني في باكستان يحيى سفياني.

وأوضح السفير المالكي أن هذا البرنامج المبارك يأتي ضمن البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية، ويتم تنفيذها بمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأضاف أن هذا البرنامج يتمثل في توزيع (10) أطنان من التمور الفاخرة ويستفيد من هذا البرنامج ( 30 ) ألف هدية صدق ووفاء ورمز أخوة من شعب المملكة العربية السعودية وحكومتها وقيادتها الرشيدة.