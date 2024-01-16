الشؤون الإسلامية في عسير تغلق 2809 بلاغات خلال عام 2023

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة عسير، 2809 بلاغات خلال عام 2023م، عبر مركز الاتصال الموحد، شملت البلاغات خدمات الصيانة والنظافة لمساجد وجوامع ومصليات الأعياد في المنطقة.

وأكدت الوزارة أهمية دور المواطن والمقيم في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق مركز الاتصال الموحد “1933” باستقبال البلاغات على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع.