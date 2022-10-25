“الشؤون الإسلامية”: 491 وظيفة “إمام” و”مؤذن” شاغرة في الرياض

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دعا فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لوظيفتي (إمام، مؤذن)، إلى التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد في فرع الوزارة بالرياض، ابتداء من غرة شهر ربيع الآخر للعام الحالي 1444، حيث سيستمر تلقي طلبات المتقدمين لمدة شهر كامل.

وقالت الوزارة إن التعيين سيكون على نظام العقود الرسمية براتب شهري يبلغ 6000 ريال للجامعيين، و4500 ريال لحملة الشهادة الثانوية، أو على نظام المكافآت.

وبينت أن مسوغات التعيين على الوظائف ستكون وفق الشروط العامة المقررة لنظام تعيين الأئمة والمؤذنين والمدونة في بوابة الوزارة الإلكترونية، داعية المؤهلين لمراجعة الفرع بمقره بحي الغرابي بوسط مدينة الرياض لتقديم الطلبات الخاصة بشغل الوظائف، حسب البيان المرفق بالرابط «https://bit.ly/3D6d3se».​