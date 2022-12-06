«الشؤون البلدية»: إتاحة تقديم خدمات الحلاقة الرجالية في المنازل

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أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الحصول على تصريح تقديم خدمات الحلاقة الرجالية في منازل العملاء.

وتتيح الخدمة لأصحاب الأعمال توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لتقديم الخدمات المنزلية خارج المحل، وفي مواقع متعددة ومنازل العملاء. وتكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة.

غير أنه لا يسمح بإضافة العامل الواحد في أكثر من تصريح تقديم خدمات منزلية سارٍ، ويمكن إضافة بيانات أكثر من عامل بطلب التصريح.

خطوات التصريح

1- تحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح.

2- ملء بيانات التصريح الأساسية وبيانات العاملين.

3- إرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد.

البيانات المطلوبة

– شهادة صحية.

– صورة العقد للعامل السعودي.

– الاشتراطات والموافقات الحكومية.

– الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.

– الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.

– نشاط الرخصة يسمح بتصريح تقديم خدمات منزلية

– لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.

اعرف حقوقك وواجباتك في صالونات الحلاقة

إلى ذلك، كشفت وزارة التجارة، أن هناك عددًا من الحقوق والواجبات التي يجب أن تتوفر لكل شخص يدخل صالونات الحلاقة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن على كل شخص أن يعرف حقوقه وواجباته داخل صالون الحلاقة، وهي على النحو التالي:

أولًا – الحقوق

1 – أن تكون هناك قائمة للأسعار وأن توضع في مكان بارز.

2 – أن تكون هناك وسيلة دفع إلكتروني.

ثانيًا – الواجبات

1 – الالتزام باستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد ويستثنى من لديه حقيبة أدوات خاصة.

2 – منع استخدام المناشف والمرايل القماشية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية.

3 – منع استخدام الشبة للتطهير، واستخدام المسحة الطبية بدلًا منها.

4 – الالتزام باستعمال أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ.

5 – منع القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه الرأس.

6 – ضرورة استخراج شهادة صحية للعاملين، تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.

وأشارت وزارة التجارة إلى انه من الضروري الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عامة ومن هذا النوع خاصة على رقم ” 1900″.