“الشؤون الدينية” تُفعّل مبادرة “معالم التوحيد” ضمن خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج

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فعَّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ، مبادرة “معالم التوحيد” المعدة ضمن خطة الرئاسة التشغيلية الدينية لموسم حج 1445هـ؛ بعقد دورة علمية بالمسجد الحرام بعنوان “التوحيد في الحج”،بمشاركة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ، وأصحاب الفضيلة مدرسي المسجد الحرام.

‏ وقال معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس،”إن الحرمين الشريفين يضطلعان بدور رئيس في بث التوحيد والدعوة إليه، وإرساء منهج السلف، وأن من ركائز الرئاسة الدينية: إثراء الحاج ومسيرة الحج؛ بتوضيح عمق صلة التوحيد بأركان الحج وواجباته وسننه وأقواله وأفعاله؛ إذ هو المقصد الأغرُّ من الحج”.

‏ وأوضح أن الدورة العلمية المعنونة بـ”التوحيد في الحج” بالمسجد الحرام في موسم الحج، بمشاركة سماحة المفتي وأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام التي اختتمت اليوم ؛ تأتي ضمن مخرجات مبادرة “معالم التوحيد” المعدة لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية، وإثراء قاصديهما من ضيوف الرحمن بالتوحيد، وربط المناسك به؛ ليؤدي الحاج نسكه على هدى، ويظفر بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.

‏ وأضاف أن مشاركة سماحة مفتي عام المملكة وأصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء في مبادرة “معالم التوحيد” خاصة والموجَّهة لحجاج بيت الله الحرام؛ تعطي المبادرة ثقلًا وأهمية، مثمنًا جهود سماحة المفتي، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ودعمهم وتناغمهم مع رئاسة الشؤون الدينية وبرامجها العلمية النوعية، وإثراء قاصدي وزائري الحرمين الشريفين والعناية بضيوف الرحمن في موسم الحج تعليمًا وتوجيهًا.

‏ فيما نبه سماحة مفتي عام المملكة، في كلمته خلال دورة “التوحيد في الحج” العلمية بالمسجد الحرام، ضيوف الرحمن ، أن الحج المبرور يجب أن يكون خالصًا لله -تعالى-، وأن يكون الهدف من الحج عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يجرِّد الحاج حجه من كل ما يخالف شرع الله، متبعًا في حجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعر نعمة الله -تعالى- على هذه الأمة في هذا الزمان بأن يسر للحجاج القدوم لحج بيته الحرام، والاجتماع فيه في أمن وأمان وتذليل للصعاب.