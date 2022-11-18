الشؤون الصحية بمكة المكرمة تدشن النسخة المحدثة للموقع الإلكتروني

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دشنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس النسخة المطورة من الموقع الإلكتروني لصحة مكة بمنظومة متكاملة من الخدمات الصحية والبرمجية بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير والمساعد للدعم المساند المهندس خالد بن هلال الثبيتي، وذلك بموقع الشؤون الصحية بمكة.

وأوضح الدكتور مطير أن النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني لصحة مكة المكرمة، جاء تلبية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف لتحقيق أعلى معايير وميزات التنافسية الدولية من خلال تطوير المنظومة التقنية التي تجعل بلادنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن صحة مكة قامت بتطوير وتحديث موقعها الإلكتروني من الناحية الخدمية و البرمجية.

من جانبه بين مدير إدارة تقنية المعلومات بصحة مكة المكرمة المهندس محمد النفيعي أن النسخة المحدثة للموقع تحتوى على منصات و خدمات إلكترونية، كما تقدم خدماتها على مستوى الأفراد و الإدارات منها معرض الإعلانات الخدمات والمركز الإعلامي ومعرض الصور و تواصل معنا، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية بالموقع والتي تضم عدة منصات وهي : تميز و تنفيذ والهدر الدوائي ودواؤك في بيتك وأخلاقيات البحث العلمي ورابط الموقع الإلكتروني :https://mrhb.gov.sa/new_cms/ .