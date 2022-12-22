الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد إداري.
- مرمز الأعمال.
- تقني التخدير.
- أخصائي التغذية السريرية.
- صيدلي إكلينيكي.
- تقني طبي.
- مرافق مرضى.
- فني الصحة البيئية.
- اخصائي طب طوارئ.
- معالج تنفسي.
- التغذية السريرية.
- مسؤول أمني.
- صيدلي.
- وغيرها.
طريقة التقديم:
أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).