الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد إداري.

مرمز الأعمال.

تقني التخدير.

أخصائي التغذية السريرية.

صيدلي إكلينيكي.

تقني طبي.

مرافق مرضى.

فني الصحة البيئية.

اخصائي طب طوارئ.

معالج تنفسي.

التغذية السريرية.

مسؤول أمني.

صيدلي.

وغيرها.

طريقة التقديم:



أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).