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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 4:23 صباحًا

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  مساعد إداري.
  •  مرمز الأعمال.
  •  تقني التخدير.
  •  أخصائي التغذية السريرية.
  •  صيدلي إكلينيكي.
  •  تقني طبي.
  •  مرافق مرضى.
  •  فني الصحة البيئية.
  •  اخصائي طب طوارئ.
  •  معالج تنفسي.
  •  التغذية السريرية.
  •  مسؤول أمني.
  •  صيدلي.
  • وغيرها.

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 4:23 صباحًا
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