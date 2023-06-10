أبرز الموادوظائف

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر 20 وظيفة شاغرة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 8:20 صباحًا

المناطق_متابعات

كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفر 20 وظيفة شاغرة، للعمل في مستشفيات ومراكز الشؤون الصحية بعدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي هو:
– مساعد لوجستي (20 وظيفة).

وأفادت الشؤون بأن الشروط المطلوبة هي :

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3- إجادة استخدام الحاسب وبرامج مايكروسوفت (أوفيس).
4- رخصة قيادة (سارية الصلاحية).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1444/11/20هـ الموافق 2023/06/09م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1444/11/29هـ الموافق 2023/06/18م، والتقديم من خلال الموقع .

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 8:20 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى