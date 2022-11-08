الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن هي: الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وجدة، والأحساء، وذلك وفقاً للتفاصيل.

الوظائف:



1- مرافق مرضى (3 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

– لا تشترط الخبرة لحملة الدبلوم أو خبرة لا تقل عن سنة لحملة الثانوية.

2- ممارس مكافحة العدوى (5 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة، الأحساء).

3- مراقب ثاني – تشغيل الخدمات الغذائية (وظيفتان):

– مكان العمل (الدمام).

4- مشرف الصيدلة السريرية:

– مكان العمل (المدينة المنورة).

5- أخصائي علاج إشعاعي (وظيفتان):

– مكان العمل (جدة).

6- مفتش صحة البيئة (3 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، الدمام، جدة).

7- وظائف تمريض (الرياض)

8- وظائف طبية – 18 وظيفة

(جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام).

ويمكن التقدم للوظائف المعلن عنها، واختيار الوظيفة عبر الرابط التالي: ( هنا ).