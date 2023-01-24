الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات ، للعمل في عدة مدن.

المسمى الوظيفي المُتاح

يتوفر وظيفة مساعد إداري ثالث بالمؤهلات والخبرات التالية: “درجة الدبلوم في تخــــصصات إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة وتخصص إداري ذي صلة، تدريب ما بعد التخرج أو خبرة سابقة 1 سنة، ومهارات اللغة الإنجليزية، و مهارات الحاسب الآلي”.

طريقة التقديم

للتقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي: ( اضغط هـنـا).

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