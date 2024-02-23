الشاعرة هدى البليهد: في عمل وطني متزامن مع يوم التأسيس

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سطرت الشاعرة هدى بنت عبدالله البليهد ابياتاً عن حب الوطن والانتماء له ويأتي العمل بتزامن مع يوم التأسيس.

وعبرت الشاعرة في عملها مع الفنان عبدالعزيز العليوي عن فخرها واعتزازها وحبها للوطن كما أشارت عن اعتزاز كافة المواطنين بوطنهم.

وقالت الشاعرة “هدى البليهد ” في قصيدتها :

‏حب الوطن من صغرنا شاربينه

‏والحب من ربي وينطق به البوح

‏محبته .. وسط الضماير دفينـه

‏ماهي محبة يوم يومين .. وتروح

‏أجدادنا من قبلنا ..….. قايلينه

‏بقلوبنا حب الوطن باني صروح

‏وابواننا بأعمارهم ….. خادمينه

‏خدمة ولاء ماهم بخدام مصلوح

‏متوارثين الحب …… ومورثينـه

‏والحب ثابت مثل مايثبت الصوح

‏ويا لايمين القلب …… يا لايمينـه

‏حب الوطن يجري مع الدم بالروح

‏وراع الفتن …. واللي يحاول يعينه

‏مدحور بإذن الله وخايب ومفضوح

‏دارٍ عزيزه … والدوافع … ثمينـه

‏من دونها شجعانها .. تبعد الشوح

‏واللي نوى بالشر …. تكسر يمينه

‏كم معتدي خلوه من فعله ينوح

‏وتبقى الأمانه في اليدين الأمينه

‏من بعد كانت بين ذابح ومذبوح

‏والحمد لله .. في القرى والمدينه

‏الدين قايم والصدر دوم مشروح

‏ننعم بخير .. وفي أمان .. وسكينه

‏حتى الطيور شباع في سدرة الدوح