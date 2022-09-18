الشاعر بدر بن عبدالمحسن: الهدف من المسابقات اكتشاف جيل جديد من الشعراء في المملكة

قال الشاعر بدر بن عبدالمحسن، إن الهدف من إقامة المسابقات من أجل إتاحة الفرصة لكافة المواهب المختلفة من الشباب لتعبير عن موهبتهم، بالإضافة إلى اكتشاف جيل جديد من الشعراء يحلمون الراية ويكملون المسيرة.

الهدف من المسابقات اكتشاف جيل جديد من الشعراء في المملكة

وأضاف عبدالمحسن خلال حديثه مع قناة “السعودية” أنه في غاية السعادة لحضور برنامج شاعر الراية، حيث تعد كل مسابقة وسيلة من أجل إتاحة فرص جديدة، وتعد خدوة سامية لضم مواهب جدبدة في مجال الأدب بمختلف انواعه.

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